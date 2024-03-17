Глава Гаагского суда пообещала наказать Путина

Новый председатель Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ в среду, 20 марта, выразила уверенность, что президент России Владимир Путин будет привлечен к ответственности за «военные преступления» в Украине.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов Аканэ, как сообщается, процитировала китайскую пословицу: «Месть небес медленная, но верная».

Аканэ признала проблемы, с которыми сталкивается МУС. В частности, она отметила, что за последние два года еще не было случаев задержания людей, в отношении которых были выданы ордера на арест.

Судья из Японии Томоко Аканэ была в числе трех судей МУС, которые в марте 2023 года подписали ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В марте 2024 года она возглавила МУС.