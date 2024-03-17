Американцы хотят предложить Ассанжу сделку

Минюст США изучает возможность позволить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Переговоры находятся в подвешенном состоянии и могут завершиться провалом. По словам собеседников издания, адвокаты Ассанжа и представители Минюста вели в последние месяцы предварительные обсуждения, как могла бы выглядеть сделка о признании вины. Ассанж в соответствии с планом может признать вину дистанционно — без экстрадиции из Великобритании, а уже отбытые им пять лет заключения будут зачтены при вынесении приговора судом в США.

Сейчас 52-летнему Ассанжу грозит 175 лет лишения свободы по 18 статьям за раскрытие секретной информации, он пытается обжаловать в Высоком суде Лондона решение об экстрадиции из Великобритании. Американские прокуроры обвиняют его в сговоре с целью получения тысяч секретных документов, связанных с войнами в Ираке и Афганистане. Секретные документы были опубликованы в рамках проекта WikiLeaks в 2010 году.