В лондонской больнице хотели похитить медицинские данные принцессы Уэльской

В больнице, где принцессе Уэльской Кейт в начале года сделали операцию на брюшной полости, заявили, что «любое нарушение» конфиденциальности информации о пациенте будет расследовано. Этому заявлению предшествовали сообщения в СМИ о том, что сотрудники клиники пытались получить доступ к частной медицинской информации супруги принца Уильяма. Об этом информирует BBC.

Лондонская клиника (частная больница, в которую часто обращаются королевские особы) заявила, что в ней «нет места» тем, кто намеренно подрывает доверие пациентов или коллег. Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) заявило, что получило «сообщение о нарушении» и проводит расследование.

Во вторник таблоид Daily Mirror сообщил, что по крайней мере одного из сотрудников клиники «поймали при попытке получить доступ к медицинским данным Кэтрин». Газета сообщила, что в частной клинике, где в последние месяцы лечились принцесса и король Карл III, начато внутреннее расследование.

Отвечая на вопрос о предполагаемых нарушениях в Лондонской клинике, представитель Даунинг-стрит заявил, что «существуют строгие правила в отношении данных о пациентах, которые должны соблюдаться».

Британский телеканал ITV сообщает, что трое сотрудников клиники подозреваются в попытке похитить медицинские данные принцессы Кейт. По его данным, речь пока идет о внутреннем расследовании. К работникам клиники могут быть применены жесткие дисциплинарные меры.

Замглавы Минздрава Великобритании Мария Колфилд обратилась в Скотланд-Ярд с просьбой изучить ситуацию и начать полицейское расследование, если это будет признано необходимым.

В январе Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости и на время выздоровления отказалась от всех публичных выступлений. Она провела почти две недели в Лондонской клинике. Длительное отсутствие Кейт привело к появлению в интернете многочисленных спекуляций и конспирологических теорий о ее здоровье, которые усугубились после публикации 10 марта, в День матери, официальной фотографии Кэтрин вместе с тремя ее детьми. Ведущие агентства вскоре отозвали снимок, обнаружив в нем признаки ретуширования.