Зеленский пообещал «еще более метко отвечать» России

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал удар россиян 20 марта по Харькову, в результате которого погибли 5 человек. Его слова приводят украинские СМИ.

«Наш Харьков. Уже более двух лет Харьков и область подвергаются страшным российским ударам. Разрушена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Разрушены села и городки в области. Сегодня - очередной удар России по Харькову, ни на что не способный повлиять, кроме того, что Украина еще более принципиально и точно будет отвечать».

По его словам, все регионы Украины, которые страдают от ударов российских войск, нуждаются в ПВО: «Все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумщине нужна ПВО. Черниговщине и всем другим нашим регионам, которые страдают от российского террора. Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам надо понять, что ПВО должна защищать жизнь».