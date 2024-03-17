Потайную дверь в тоннель нашли в помещении внутри дома 41-летнего жителя села Бек-Абад. Тоннель оснащен электрическим освещением и специальной лестницей для спуска, в нем обнаружили «все приготовления для незаконного пересечения границы и незаконного перемещения товаров».

Сотрудники милиции Кыргызстана обнаружили в частном доме замаскированный вход в подземный тоннель, ведущий в Узбекистан, сообщает пресс-служба УВД Жалал-Абадской области.

Глубина тоннеля — 12,5 м, длина — 350 м, высота — 2,2 м, ширина — 1 м.

Накануне, 19 марта, в том же селе был обнаружен другой секретный тоннель, сообщал киргизский Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ). Его параметры отличаются: глубина достигает 15 м, общая протяженность туннеля — 130 м, из которых 50 м ведут до госграницы, а высота — 1,7 м. Силовики арестовали 38-летнего хозяина дома.

Тоннели между Кыргызстаном и Узбекистаном используются злоумышленниками для контрабанды товаров и валюты, периодически их находят силовики.