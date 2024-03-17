Демократы США отказали Нетаньяху

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер ответил отказом на предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить перед сенаторами-демократами по видеосвязи, сообщают в среду, 20 марта, американские СМИ.

Позже пресс-служба Шумера пояснила, что «сенатор не считает возможным проведение подобных контактов в формате одной партии».

Ранее лидер большинства в Сенате заявлял, что Нетаньяху «сбился с пути». По его мнению, в Израиле нужно провести досрочные выборы, чтобы избавиться от право-религиозной коалиции.

При этом на 20 марта у Нетаньяху запланирована встреча с более дружественными ему сенаторами-республиканцами. Они согласились выслушать его в ходе своего традиционного обеденного собрания.