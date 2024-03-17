Зеленский категоричен: Путин должен проиграть, это вопрос жизни и смерти

По словам главы украинского государства, когда Путин проиграет, демократический мир «получит хорошую перспективу на поколение вперед».

Президент РФ Владимир Путин должен проиграть - это вопрос жизни и смерти для демократического мира, сказал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы должны быть устойчивыми в отношении различных вызовов, мы должны быть дальнобойными, чтобы одолеть Путина, а не находиться в ситуации, когда сомнения относительно прочности Запада помогают этому сумасшедшему», - сказал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Очень содержательный, вполне конкретный разговор и об оборонном взаимодействии, и о совместных политических результатах, которых должны достичь. Я благодарен Америке за поддержку нашего государства и людей, и это жизненно важно, чтобы американское лидерство оставалось крепким в защите международного правопорядка», - подчеркнул президент.