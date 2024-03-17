Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:07

Что-то поменялось в риторике Белого Дома и самой «хромой дряхлой утки» в адрес израильского правительства. Байден, Блинкен и прочие сторонники сдерживания Израиля, ранее зачастую прибегавшие к ультимативному тону, несколько поубавили пыл. Что за метаморфоза и трансформация политической коммуникации?

Ведь стратегия и подходы ближневосточной политики США не претерпели изменений. Байден с Блинкеном с прежней настойчивостью продавливают новорожденную в Белом Доме идею строительства морского порта в Газе. Дескать, для строительства гуманитарной помощи для беженцев. Хотя, учитывая новую инициативу Белого Дома, решившего поручить строительство главному донору палестинских организаций – Катару, идея с портом может избавить ХАМАС и аффилированные с ним группировки от услуг египетских бедуинов-контрабандистов и долгой дороги из Ирана через Судан. Парадоксально, но американцы вынашивают и реализуют строительство порта в обход Израиля. Блинкен созвал видеоконференцию с союзниками, в частности главами Катара, Эмиратов, Евросоюза, Великобритании… Для приличия пригласили и ООН. Однако Израиль узнал о жарких дискуссиях вокруг нового морского пути в Газу, где проводит активную спецоперацию, из ленты новостей. Ну и, возможно, разведсообщений. Бессмысленно было приглашать Нетаньяху на прения, ибо Блинкену априори было известно, что израильское правительство в штыки встретило инициативу строительства порта руками катарских шейхов. А тем временем, полностью сконцентрировавшись на идее порта для Газы, Байден с Блинкеном сделали шаг назад в схватке с Нетаньяху. Один из виртуозных мастеров современной политики Биби перенес сражение с Байденом на американское информационное поле. На котором и прокатилось громкое эхо скандальных выступлений Нетаньяху, который стал взывать к могущественной еврейской диаспоре и республиканцам. Биби предложил Байдену опасную игру на глазах разнузданного Трампа и наступающего на демократов протестного электората.

Израильский премьер пошел в открытую, без обиняков, подвергая нынешнюю администрацию уничижительной критике. В кульминационной момент схватки с республиканцами, Байдену оставалось лишь сгладить углы своей ближневосточной политики и ослабить риторику. Байден отошел, выдвинув вперед Блинкена. И это вовсе не означает, что демократы отказались от своей изначальной версии палестинского урегулирования. Уже сегодня ранним утром, Блинкен проведет в Каире переговоры с шестью министрами иностранных дел арабских стран вокруг так называемой «арабской мирной инициативы». Которая, в первую очередь, включает пункт о переговорах между Израилем и Палестинской Автономией на основе формулы "два государства для двух народов" под эгидой Вашингтона и арабского мира. А тем временем, все попытки Байдена с Блинкеном остановить военные действия вблизи единственного островка ХАМАСа в Газе – Рафахе, терпят полное фиаско. Хотя МИД Палестинской автономии и поспешил с заявлением о вторжении ЦАХАЛ в Рафах, как стало известно haqqin.az, речь идет всего лишь о зачистке в населенных пунктах вблизи арабского укрепрайона.

ЦАХАЛ все еще не вторгся в Рафах, хотя Нетаньяху почти ежедневно и анонсирует начало боевых действий. Буквально накануне, израильский премьер-министр заявил, что утвердил оперативный план израильской армии о вторжении в город, предусматривающий эвакуацию полуторамиллионного гражданского населения из зоны боевых действий. Израильское правительство, подогреваемое общественными настроениями и радикализацией сионистских кругов активно готовится к вторжению. Правые и ультраортодоксы требуют от Биби решительных действий: здесь и сейчас! Чувствуя неотвратимость угрозы вторжения в Рафах и неизбежность новой гуманитарной катастрофы, осознав тщетность попыток роспуска правительства Нетаньяху и перевыборов, Вашингтон в срочном порядке пригласил на консультации министра обороны Йоава Галанта. Байден готов говорить и обсуждать наболевшие и насущные проблемы региона с кем угодно – Ганцем, Лапидом и даже Галантом, но только не с Нетаньяху, ибо знает – израильского премьер-министра не переубедить! На фоне нового прорыва российской армии на фронтах Украины, связанный трампистами и республиканцами по рукам и ногам Байден, похоже, столкнется с новым витком разрушительной критики помешанной на палестинской идее либеральной части американского общества. Они обвинят президента США в немощности, в неспособности остановить кровопролитие и гибели тысяч людей.