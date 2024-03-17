«Взрывное» утро в Киеве и Белгороде

В Киевской области с утра слышны взрывы, работает ПВО, сообщают украинские СМИ. В Святошинском районе Киева обломки упали на жилой дом и на помещение детского сада, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В Шевченковском районе горят автомобили, загорелась квартира в одном из зданий. В Подольском районе падение обломков ракеты на территории двух предприятий. Всего Кличко сообщил о десяти пострадавших.

Над Киевом и областью сбиты около 30 ракет, сообщает городская военная администрация.

Утром взрывы звучали и в российском Белгороде. Повреждены жилой дом и фасад стадиона «Белгород Арена».

«Дежурными средствами ПВО десять снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - сообщили в Минобороны России.