Премьер Эстонии о поражении России

Поражение России имеет решающее значение для предотвращения Третьей мировой войны, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ранее сообщалось, что Эстония стала первой и пока единственной страной ЕС, которая поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона с отправкой войск в Украину. Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать такую возможность.

«Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разные вещи. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну», - сказала тогда эстонский премьер.