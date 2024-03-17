Китайцы не принимают платежи россиян, в Москве пообещали «поговорить»

Крупные китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие транзакции клиентам, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

По его словам, среди отказавшихся от российских платежей как минимум восемь кредитных организаций: Ping An Bank и Bank of Nengbo, занимающие 13 и 15 места по капитализации, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial и China Zheshang.

Также юаневые платежи не проходят через банки с международным участием: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Но большинство из них перестали проводить операции с российскими клиентами еще два года назад, уточнили собеседники «Известий» в банковской сфере.

Китайские кредитные организации блокируют юаневые платежи с середины января, подтвердил источник издания. Он отметил, что новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.