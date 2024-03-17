Индия, набрав по-быстрому дешевой российской нефти и расплатившись за нее своими неконвертируемыми рупиями, по сути, цветастыми фантиками, теперь не готова продолжать это выгодное для нее «сотрудничество».

И все потому, что США постепенно начали прижимать вторичными санкциями всех, кто извлекал прибыль из-за обхода введенных Западом антироссийских санкций. Иными словами, эксплуатируя трудности Москвы «и в хвост и в гриву», разумеется, в свою пользу.

Индия возвращается к прежним схемам торговли, когда основными ее поставщиками были ближневосточные монархии. Да, подороже, и условия пожестче, но зато и плата за риск существенно ниже. В итоге баланс смещается в сторону от российской нефти.

Но картина отката к старому была бы неполной, если бы у этой ситуации не появился еще один бенефициар. Как сообщают источники в индийском правительстве, государственные компании и крупнейшие частные нефтепереработчики закупили 7 млн баррелей американской нефти апрельской поставки в этом месяце.

Более того, они собираются увеличить закупки американской нефти до максимума за текущий год. Так индийское «бхай-бхай» Москве превратилось во вполне себе «бай-бай». И, судя по всему, на длительный срок.

Как минимум половина всего морского нефтяного экспорта из России враз оказалась за бортом мирового рынка. А ведь добыча нефти в России продолжается, а танкеры и нефтехранилища заполняются. Что же последует дальше?