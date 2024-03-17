После Турции и Индия заблокировала Россию. Остается «серая схема» наш комментарий
Крупнейший в мире индийский НПЗ RelianceIndustries отказывается принимать нефть, доставленную на танкерах судоходной компании «Совкомфлот» (СКФ) из-за санкций США.
Индия, набрав по-быстрому дешевой российской нефти и расплатившись за нее своими неконвертируемыми рупиями, по сути, цветастыми фантиками, теперь не готова продолжать это выгодное для нее «сотрудничество».
И все потому, что США постепенно начали прижимать вторичными санкциями всех, кто извлекал прибыль из-за обхода введенных Западом антироссийских санкций. Иными словами, эксплуатируя трудности Москвы «и в хвост и в гриву», разумеется, в свою пользу.
Индия возвращается к прежним схемам торговли, когда основными ее поставщиками были ближневосточные монархии. Да, подороже, и условия пожестче, но зато и плата за риск существенно ниже. В итоге баланс смещается в сторону от российской нефти.
Но картина отката к старому была бы неполной, если бы у этой ситуации не появился еще один бенефициар. Как сообщают источники в индийском правительстве, государственные компании и крупнейшие частные нефтепереработчики закупили 7 млн баррелей американской нефти апрельской поставки в этом месяце.
Более того, они собираются увеличить закупки американской нефти до максимума за текущий год. Так индийское «бхай-бхай» Москве превратилось во вполне себе «бай-бай». И, судя по всему, на длительный срок.
Как минимум половина всего морского нефтяного экспорта из России враз оказалась за бортом мирового рынка. А ведь добыча нефти в России продолжается, а танкеры и нефтехранилища заполняются. Что же последует дальше?
В этом году Украина атаковала уже 15 заводов в России, совокупная доля которых в российской нефтепереработке в декабре превышала 45%. Не все из них пострадали, но, по разным оценкам, из-за нанесенных повреждений Россия лишилась около 10% производства топлива. Если учитывать только НПЗ, которые выпускают бензин и дизельное топливо, то экономика потеряла около 9% производства, или 77,4 тысячи тонн в сутки в расчете на перерабатываемую нефть.
Вывод однозначен – в ближайшее время мощности российских НПЗ будут не в состоянии переработать добытую в стране нефть. И куда ее девать, если не сокращать добычу, на что российское руководство идти явно не хочет? Ответ напрашивается сам собой – продавать «дружественным странам», к которым Москва относит Китай, ряд африканских и латиноамериканских режимов.
Но вот в чем проблема – часть из них тоже попадет под суровую длань американского финансового ведомства. А другие, и здесь в числе первых, разумеется, Пекин, предлагают столь жесткие условия, по сравнению с которыми дисконт для Индии с отсрочкой оплаты за поставки кажется сегодня просто доброй сказкой.
Для Москвы остается один путь – воспользоваться «иранской моделью», то есть переходить на подпольные «серые» поставки, как это сейчас практикует Тегеран. Но, во-первых, это означает ее грубое вторжение в сферу, где иранцы сегодня занимают монопольное положение. Что вряд ли вызовет у них восторг, если не сказать больше.
Во-вторых, это, как следует из того же иранского опыта, приведет уход расчетов в тень, резко растущие комиссионные посредников, дикую коррупцию на всех участках этих схем, а бюджет страны будет получать остаточную стоимость от всех промежуточных гешефтов.
При этом, опять же исходя из иранского опыта, Штаты это вполне устроит. Главное для них условие остается неизменным - бюджет подсанкционной страны должен сесть на голодный паек. Все остальное – рост официальных объемов продаж именно американской нефти на рынках, коррумпированность туземных верхушек – приятный дополнительный бонус при выполнении этого непреложного условия. И судя по последним новостям из Индии, Турции, Эмиратов, Министерство финансов США в данном направлении действует с неотвратимостью и настойчивостью бульдозера.