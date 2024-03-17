Когда Китай собирается напасть на Тайвань?

Китай увеличивает военный и ядерный арсенал в рекордных масштабах. Об этом заявили в агентстве Bloomberg.

Отмечается, что действия Китая указывают на его готовность к вторжению на Тайвань к 2027 году.

«Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все признаки указывают на то, что он придерживается амбиций и готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году», — говорится в материале. У Китая оборонный бюджет за несколько лет увеличился на 16% и составил более 223 миллиардов долларов.

По словам адмирала Индо-Тихоокеанского командования Джона Акилино, за три года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приобрела более 400 истребителей, а также больше 20 крупных военных кораблей. Он отметил, что с 2020 года она также увеличила в два раза свой ракетный арсенал.