Пашинян едет в Брюссель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поедет на встречу с госсекретарем США и главой Еврокомиссии в Брюсселе, сообщил секретарь Совбеза РА Армен Григорян.

«Встреча председателя фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, на ней планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которое будет способствовать развитию Армении. Мероприятие также направлено на повышение устойчивости Армении», - заявил Григорян в интервью армянским СМИ.