Китай не имеет права решать судьбу украинских территорий, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х**, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом...

Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета... свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем», - сказал Алексей Данилов в эфире телемарафона на украинском ТВ.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на чиновников о возможном бойкоте КНР будущих переговоров по Украине без России. Как сообщается, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй высказал такую позицию в ходе недавнего европейского турне.