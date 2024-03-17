Пакистанские министры отказались от зарплат

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и министры федерального правительства добровольно отказались от получения зарплат и льгот в рамках введенных Кабмином мер жесткой экономии, направленных на сокращение государственных расходов, сообщает газета Pakistan Today.

Ранее на этой неделе президент Пакистана Асиф Али Зардари также отказался от получения зарплаты и льгот, заявив, что "решил не перегружать национальную казну положенными по должности выплатами от государства".

Введение мер по экономии госрасходов стало одним из первых шагов нового пакистанского федерального правительства во главе с Шарифом, сформированного после состоявшихся в феврале парламентских выборов.