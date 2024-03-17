Российское судно столкнулось со льдиной

В Хабаровском крае грузопассажирский паром «Александр Деев» получил повреждения после столкновения со льдиной на переправе Ванино-Холмск. По информации пресс-службы Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ, пострадавших в результате происшествия нет.

«Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей) и ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта)», - говорится в сообщении.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно получило повреждение рулевого устройства. Паром остался на ходу, корпус не пострадал, маневренность не потеряна.

На борту «Александра Деева» находится 60 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Угрозы их жизням и здоровью нет. Отмечается также, что судно перевозит порядка 30 автомобилей.