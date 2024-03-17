Российское зерно хотят полностью запретить

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский союз.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Литвы на своем официальном сайте, пишет "Европейская правда".

В обращении к еврокомиссарам, инициированном Литвой, содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение было эффективно реализовано на всей территории Евросоюза.

Министры также отметили важность внедрения мер, направленных на недопущение возможного украденного из Украины зерна на рынок ЕС.

По словам министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, санкций ЕС против Москвы недостаточно, поэтому нужны дополнительные меры для ограничения доступа российских товаров на рынок ЕС.

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии отмечают, что Россия использует прибыль от экспорта зерна в ЕС для финансирования войны с Украиной. Эти средства идут на производство ракет, беспилотников и другого оружия, которое используется для уничтожения гражданской инфраструктуры, жилых домов и людей.