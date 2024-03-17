США давят на крупнейший западный банк в России, австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы тот отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседников агентства, вмешательство Вашингтона может сорвать одну из крупнейших сделок западных компаний в России с начала большой войны в Украине и усилит давление на австрийскую группу, которая обрабатывает миллиарды евро международных платежей для россиян.

Ранее Raiffeisen объявил, что приобретет долю в венской компании Strabag у компании, которую строительная группа признала подконтрольной Олегу Дерипаске.

Банк назвал эту сделку, которая проходит через Россию, средством разблокирования некоторых миллиардов евро, застрявших в России, и потенциального ослабления связей с РФ. Эта новость в декабре вызвала рост акций банка, которые в течение года росли в цене.