Эстония расторгла еще один договор с Россией

Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Соглашение было подписано более 30 лет назад и регулярно продлевалось, однако теперь, как отмечает портал, правительство и парламент Эстонии сочли необходимым прекратить действие документа. Причиной такого решения эстонские власти называют отсутствие доверия к российской системе правосудия. Два месяца назад аналогичный договор с РФ расторгла Латвия.

Все юридические дела, подпадавшие под договор с РФ, теперь можно будет вести не на основании этого двустороннего документа, а на основании всех остальных международных соглашений.