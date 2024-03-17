Turkish Airlines объяснила снятие с рейсов россиян

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объяснила участившиеся случаи снятия российских граждан с рейсов при транзитном перелете через Стамбул в страны Латинской Америки. Об этом заявили на сайте генерального консульства России в Стамбуле.

В тексте сказано, что авиакомпания при организации перелетов следует правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и условиям страны-следования. К таким требованиям относятся наличие бронирования авиабилета туда-обратно и гостиницы, отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы, наличие у пассажира багажа, а также кредитных карт и наличных средств.

Если авиакомпания выявляет нарушения в вышеперечисленных требованиях, то она по праву может отказать пассажиру в осуществлении перевозки, отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что у пассажиров авиакомпании Turkish Airlines начали возникать проблемы с полетами в Южную Америку. Пассажирам отказывают в перевозке, если фиксируют у них отсутствие багажа или «чистый паспорт».