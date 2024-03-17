Грузины назначили спецпредставителя по России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Георгия Каджаю на пост спецпредставителя по вопросам урегулирования отношений с Россией, сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в правительстве Грузии.

«Да, конечно, Каджая уже назначен официально», - сказал он.

Кобахидзе 11 марта сообщил, что планирует назначить новым спецпредставителем по вопросам отношений с РФ Каджаю, который возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Занимавший этот пост с 2012 года Зураб Абашидзе был назначен советником премьера.