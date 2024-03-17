И перед нами победитель

ЦИК России официально объявил Владимира Путина победителем выборов президента страны. Путин набрал 87,28% голосов (76,2 млн голосов).

Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 77,49%, в голосовании приняли участие 87,5 млн человек.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Проголосовать можно было за четверых кандидатов: Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).