Толстой обещает убить всех французских солдат

Российские военные «будут убивать всех французских военнослужащих», которых Франция может отправить в Украину. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью телеканалу BFMTV.

«Мы убьем всех французских солдат, которые прибудут на украинскую землю», — сказал Толстой. «Вы, французы, желающие прийти с солдатами в Одессу, провоцируете Третью мировую войну», — добавил он.

По словам вице-спикера Госдумы, «в боевых действиях на стороне Украины участвуют 13 тыс. иностранных наемников, в том числе 367 французов, 147 уже убиты». «Мы всех перебьем, не волнуйтесь», — добавил он.

В феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров стран Евросоюза не исключил отправку воинского контингента на Украину, что вызвало широкую дискуссию в западных странах. В частности, после этого власти США, Германии и Великобритании заявили об отсутствии подобных планов. В марте Макрон допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости.