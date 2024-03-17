ФСБ России задержала в Белгороде гражданина страны, который якобы готовил теракты в отношении российских военных.

«В Белгородской области задержан гражданин России, который по заданию запрещенного РДК готовил теракты в отношении российских военных. У задержанного нашли взрывное устройство. Заведено дело по статьям о диверсии, незаконном хранении взрывчатки, приготовлении диверсии и теракта», - говорится в заявлении ФСБ.