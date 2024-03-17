Население российского города призвали эвакуироваться

Власти города Грайворон в Белгородской области России призвали жителей эвакуироваться вглубь территории страны.

«Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа», - написал в своем канале глава администрации Геннадий Бондарев.

Грайворонский городской округ, в состав которого входят также около дюжины сел, граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.