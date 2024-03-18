В Москве проходят переговоры между министрами иностранных дел России и Сербии. Сергей Лавров и Ивица Дачич, как говорится в пресс-релизе, «обсудят широкий спектр вопросов российско-сербского политического и экономического взаимодействия».

Лавров и Дачич «обменяются мнениями о ситуации в косовском урегулировании и Балканском регионе в целом, а также по актуальным международным проблемам».