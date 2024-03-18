Сербия депортирует противников Путина

Провал Владимира Путина на выборах в Сербии и активное участие россиян в массовой акции «Полдень против Путина» у посольства в Белграде может в ближайшее время получить ответную реакцию от сербских властей.

Как пишет контролируемый Кремлем телеканал RT со ссылкой на источники, близкие к органам власти Сербии, спецслужбы республики планируют крупную высылку из страны протестно настроенных российских релокантов. Источник канала RT связывает это еще с одной акцией – с их участием в протестах против итогов парламентских выборов в Белграде в декабре 2023 года.

Якобы тогда на митингах российские релоканты блокировали работу управленческих структур. Теперь спецслужбы страны планируют привлекать таких людей к ответственности, утверждает RT.

Информация об этой инициативе появилась спустя несколько дней после выборов президента России. На выборах в российском посольстве в Белграде в выходные Владимир Путин потерпел настоящий разгром при большой явке – на выборы пришли 4,7 тыс. россиян. В столице Сербии он получил самое минимальное количество голосов на участках крупных европейских столиц. По данным ЦИК, в Белграде лишь 10,84% поддержали Путина. Большинство россиян отдали голоса Владиславу Даванкову (67% голосов), что для многих стало лишь формой протеста. На предыдущих выборах в 2018 году Путина поддержали 83,14% избирателей.

При этом глава Сербии Александр Вучич, очевидно, не разделяет протестные настроения россиян, он был в числе редких европейских лидеров, которые поздравили Путина с победой на выборах, передав ему письмо.