Икрам Нур, автор haqqin.az 13:44

Пакистанские силы безопасности в среду, 20 марта, ликвидировали восемь боевиков Белуджской освободительной армии, которые штурмовали комплекс за пределами стратегического порта Гвадар. Пакистанская армия и силы безопасности проявили себя в минувшую среду с самой лучшей стороны. Внезапное нападение белуджских сепаратистов на административный комплекс близ стратегического порта Гвадар встретило решительный и жесткий отпор. Обычной в таких случаях неразберихи не было. Силы безопасности отработали как швейцарские часы. Все нападавшие ликвидированы.

«Тот, кто решит применить насилие, не увидит пощады со стороны нашего государства», - заявил главный министр провинции Белуджистан Сарфраз Бугти. К сожалению, не обошлось без жертв – при отражении нападения сепаратистов погибли двое пакистанских военнослужащих. Но жертв могло быть куда больше, ведь, по данным предварительного расследования, в планы террористов входил захват большого количества заложников, под прикрытием которых террористы планировали заминировать здание. Ответственность за нападение взяла на себя бригада «Маджид», вооруженное крыло Армии освобождения Белуджистана (BLA), сепаратистской группировки, требующей отделения провинции от Пакистана. И здесь необходимо пояснение.

Глубоководный порт Гвадар – настоящая жемчужина в Китайско-пакистанском экономическом коридоре (КПЭК), комплексном инфраструктурном проекте стоимостью 62 миллиарда долларов, в котором реализуются проекты развития, осуществляемом с помощью китайских инженеров, и финансируемый китайским правительством. Но, кроме того, Гвадар – это «золотой ключик» для социально-экономического развития беднейшей провинции Пакистана, Белуджистана. Беднейшей, несмотря на то, что Белуджистан богат природными ресурсами, включая запасы нефти, угля, золота, меди и газа. И, как ни парадоксально, населяющие ее племена белуджей, застрявшие в средневековье, и являются главными, непримиримыми и принципиальными противниками этого проекта. Что примечательно, первоначально белуджские активисты из той же BLA. Они требовали, чтобы часть средств от добываемых здесь ресурсов шла на развитие провинции и на поддержку племен. Исламабад вполне был с этим согласен. Более того, в проектах КПЭК отдельной строкой было прописано строительство объектов социальной инфраструктуры в зоне проживания белуджских племен – школ, учреждений здравоохранения и всего прочего, что делает жизнь более цивилизованной.

Что интересно, после этого сепаратистская деятельность пакистанских белуджей пошла на убыль, как и вооруженные столкновения сил безопасности Исламабада с тремя крупнейшими племенами провинции бугти, марри и менгал. И вдруг внезапно выяснилось, что вождям племен и боевикам BLA ничего этого не нужно. Примерно в 2004-2005 гг. они заявили, что все, что они хотят – это полная независимость от Исламабада. И им не нужна помощь китайцев – с освоением природных ресурсов региона они справятся сами, а потом наступит счастье всем и каждому, а в каждой палатке кочевников появится сотовая связь, суперсовременные генераторы и цветные телевизоры. При том, что среди почти 15 миллионов белуджей практически нет врачей и инженеров, это было более чем смелое заявление. Но именно такие мысли верхушке племен вложили активно работающие здесь эмиссары индийской разведки. А лидерам BLA и прочих идеологически близких к ней группировок, вроде «Лашкар-и-Белуджистан», «Объединенный фронт освобождения Белуджистана» и Объединенная армия белуджей, и вкладывать ничего не пришлось, поскольку они десятилетиями финансировались и вооружались все той же индийской разведкой RAW.