Москва ревнует страны СНГ к Западу

Запад «агрессивными информационными кампаниями» пытается разорвать единство России со странами СНГ», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании в Совете Федерации.

«Именно эту объективно сформировавшуюся общность, близость, во многом единство пытаются разорвать на Западе агрессивными информационными кампаниями против России и наших соседей. Такие действия приводят к самым трагическим последствиям, в первую очередь для стран постсоветского пространства», - сказала она.

Захарова добавила, что «влияние Запада для стран СНГ фатально». «В наших общих интересах со странами СНГ обеспечить максимальное взаимодействие по укреплению и защите общего информационного пространства», - сказала она.