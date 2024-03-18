Сын Кадырова поручил следить за чеченцами

Власти Чечни начнут выявлять случаи «неподобающего поведения» жителей в соцсетях. Такое поручение дал министр по делам молодежи республики Ахмат Кадыров, сообщают чеченские СМИ.

Искать нарушителей будут среди пользователей платформ Bigo Live и Likee. Этим займутся сотрудники подконтрольного Кадырову министерства. С теми уроженцами республики, «чьи действия противоречат чеченской культуре и менталитету», проведут «воспитательную работу».

18-летний Ахмат Кадыров — старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Ахмата назначили на пост министра по делам молодежи чуть более месяца назад — 17 февраля. Помимо новой должности, он получил высшую награду Чечни — орден Ахмата Кадырова.