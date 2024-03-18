США впервые призвали Израиль прекратить огонь

США впервые призвали к «немедленному прекращению огня» в секторе Газа, сообщают зарубежные СМИ.

Власти США передали проект резолюции в Совет Безопасности ООН. В Вашингтоне рассчитывают, что документ послужит «сильным сигналом» к завершению вооруженного конфликта.

«Мы действительно представили резолюцию, которая сейчас находится на рассмотрении Совета Безопасности, призывающую к немедленному прекращению огня в сочетании с освобождением заложников», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.