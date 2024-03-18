Россия пытается запугать Запад

Появление иностранных воинских контингентов в Украине «будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что на данный момент нет никаких точных данных о подобном решении европейских стран. «Здесь нужно получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет», - сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам посвященной Украине конференции в Париже не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции.