Перепалка между премьер-министром Франции и МИД Азербайджана

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обвинил Россию в желании «наказать Армению за ее стремление к миру и уважению к собственному суверенитету, принципов, которые (Москва) игнорирует в Украине», пишет Le Figaro.

«Россия хочет наказать Армению за то, что она выбрала путь борьбы с безнаказанностью, присоединившись к Международному уголовному суду, и потому, что Армения просто выбрала путь демократии и правового государства», - заявил глава французского правительства.

Атталь также раскритиковал «комплиментарное отношение России, которая не осудила применение силы Азербайджаном в Карабахе». «Так называемые миротворческие российские силы допустили возникновение гуманитарного кризиса», - добавил он.

Французский премьер потребовал от Азербайджана «вывести свои вооруженные силы с оккупированных позиций Армении».

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ назвал «абсурдными» обвинения со стороны Франции в адрес Азербайджана о применении силы.

Гаджизаде подчеркнул, что Франция «закрывала глаза на 30-летнюю армянскую агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, и продолжает молчать перед лицом продолжающейся оккупации Арменией 8 азербайджанских сел». Учитывая это, «безосновательные обвинения в адрес Азербайджана о применении силы абсурдны», отметил представитель МИД.

«Напоминаем премьеру Франции, который осудил антитеррористические меры Азербайджана против остатков ВС Армении на собственной суверенной территории и обвинил нашу страну в якобы оккупации армянских территорий, что действия азербайджанской стороны не противоречат нормам и принципам международного права, а также принятым ранее резолюциям Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого является Франция», - говорится в комментарии.