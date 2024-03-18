Хикмет Гаджиев: Азербайджан может наладить производство электромобилей

Взятый Азербайджаном ориентир на зеленый рост и цифровизацию станет "хорошим местом совместного приложения сил для двух стран". (Азербайджана и Китая). Об этом в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Китайские компании инвестируют в ненефтяной сектор экономики Азербайджана, что с благодарностью воспринимается нами, так как способствует диверсификации экономики. Это, в частности, производство строительных материалов, нефтехимической продукции, где хорошо представлены китайские компании," - отметил Х.Гаджиев.

Примером такого сотрудничества в сфере зеленой энергетики может быть совместная работа компании ACWApower c китайскими партнерами, подчеркнул Гаджиев, отметив, что китайская продукция и строители задействованы при реализации проектов солнечных и ветровых станций в Азербайджане.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить Китай с его достижениями в зеленом переходе. Пока другие только обсуждают, Китай демонстрирует практические результаты в этом на национальном и глобальном уровнях, а также делится своими достижениями с другими. В частности, с нами, у нас два примера таких важных проектов, которые базируются на китайских технологиях", - отметил он.

По словам Гаджиева, подобные проекты обсуждались и в ходе его нынешнего визита. Например, создание в Азербайджане с помощью китайских партнеров производственных мощностей для сектора возобновляемой энергии, налаживание в стране линии производства электромобилей.

"Вы сегодня можете видеть китайские электромобили на улицах Баку. В целом этот сегмент автопрома хорошо развит в Китае", - подчеркнул помощник президента.