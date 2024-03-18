Российские ВВС стирают с лица земли собственные села гражданская война
Вот уже восемь дней в приграничных с Украиной селах Белгородской и Курской областей идет «гражданская» война. Против подразделений «Русского добровольческого корпуса», «Сибирского батальона» и «Свободы России», сформированных из российских граждан, применяются тяжелая артиллерия, танки и даже бомбардировщики ВВС.
Министерство обороны России и Кремль по-прежнему не хотят признавать факт нападения на Белгород и Курск вооруженных сил оппозиции, настаивая, что речь идет о подразделениях Вооруженных сил Украины.
Поначалу в Москве вообще не признавали факт проникновения на территорию Белгородской и Курской областей, утверждая о безуспешных попытках диверсионных групп ВСУ нарушить границу.
Однако позже вооруженная оппозиция стала выкладывать в соцсети видеокадры, подтверждающие, что ею взяты под контроль приграничные с Украиной села Белгорода и Курска. Добровольцам даже удалось взять в плен группу российских солдат.
На этот раз в российском Министерстве обороны были вынуждены признать, что диверсионным группам удалось пересечь границу, но «они потерпели поражение и отступили».
Впрочем, как бы то ни было, бои на территории России не прекращаются, а активность вооруженной оппозиции, базирующейся в Украине, нарастает. Ее рейды на российскую территорию проводятся, в основном, силами небольших диверсионно-разведывательных групп и носят скорее пропагандистский, нежели оперативно-тактический характер.
Однако в ходе одного из таких рейдов оппозиция внезапно атаковала части пограничных войск ФСБ России, нанеся им серьезные потери и даже временно взяв под контроль некоторые населенные пункты.
И вот сейчас речь, по всей видимости, идет о значительно более серьезной операции, поскольку подразделения оппозиции пересекли российскую границу при поддержке танков и другой бронетехники.
Создается впечатление, что добровольцы намерены взять под контроль определенные территории и закрепиться на них. Если верить данным российского Министерства обороны, речь идет о вооруженных формированиях, состоящих из нескольких тысяч солдат и десятков единиц боевой техники.
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинская армия при попытках атаковать приграничные пункты Белгородской и Курской областей «лишилась за восемь суток более 3,5 тыс. бойцов, из которых 790 – это безвозвратные потери».
По словам Шойгу, в ходе боев в приграничных районах российская армия «уничтожила 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8».
При этом Шойгу отметил, что наиболее активные бои шли в районе села Козинка Белгородской области.
«Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории», - подчеркнул министр обороны РФ.
В то же время ряд военных аналитиков назвал «необоснованными» заявления МО России о том, что границу пересекли силы, состоящие из тысяч бойцов и десятков единиц боевой техники.
Суммируя статистику, озвученную Шойгу, напрашивается вывод, что границу РФ пересекли как минимум две-три бригады. Однако фактов, подтверждающих это, в независимых источниках нет. Министерство обороны Украины либо не комментирует происходящее в России, либо заявляет, что речь идет о войне между россиянами.
В то же время Главное управление разведки Украины (ГУР) не скрывает, что поддерживает вооруженную российскую оппозицию.
Согласно последним кадрам, опубликованным в телеграм-каналах, ВВС России сбросили на село Козинка Белгородской области, расположенное неподалеку от границы с Украиной, несколько бомб ФАБ-500.
Юлиан Репке, военный обозреватель немецкой газеты Bild, поделился этими кадрами в своем телеграм-канале, написав, что Козинка уже стерта с лица земли и в селе не осталось ни одного целого дома.
Как и в Украине, российские военные применяют в Белгороде тактику «выжженной земли», атакуя село, в котором проживало всего несколько сот человек, тяжелой артиллерией и бомбардировочной авиацией.
Российские телеграм-каналы также подтверждают, что села Козинка больше не существует.
«Ни одного целого дома нет, по селу активно прилетает чугуний, - написал один из Z-каналов. - Скорее всего, такая же участь ждет и другие приграничные НП (населенные пункты - ред.). Так что пресловутая санитарная зона создается прямо на наших глазах и самым естественным образом. Живите теперь с этим».
Но даже если подразделения вооруженной оппозиции вошли в Козинку, вряд ли они станут занимать там позиции и ждать начала российских бомбардировок. Похоже, они ведут маневренные боевые действия небольшими группами, используя тактику засад и внезапных атак. Российские телеграм-каналы сообщают, что диверсанты передвигаются группами, примерно по 10 человек, как правило, не закрепляются на конкретных позициях и часто меняют местоположение.
Президент России Владимир Путин хоть и косвенно, но подтвердил факт присутствия вооруженных сил оппозиции на территории Курской и Белгородской областей.
17 марта, вскоре после окончания президентских выборов, Путин отправился в здание ФСБ и провел там совещание, рассказав, что именно происходит на приграничных с Украиной территориях. По словам президента, формирования ВСУ численностью более 2 500 человек пытались атаковать территорию России. Путин также добавил, что среди них есть «предатели».
«Потери у противника очень большие, - отметил президент России. - Среди этих так называемых добровольцев, не помню, сколько их проникло, где-то до полутора тысяч, потери составили 800 человек. Они с оружием в руках пошли против своей родины».
Путин назвал этих людей «наследниками предателя Власова» и предупредил, что «в России к ним будут относиться как к врагам Родины, наносящим вред стране». Президент также добавил, что «спецслужбы работают над выявлением лиц, состоящих в таких легионах», пообещав им «возмездие».
Несмотря на ежедневные сообщения Минобороны России о том, что силы, наступавшие на Белгород и Курск, уже разбиты и отброшены, местные власти эвакуировали из Белгорода более девяти тысяч детей. Часть жителей самостоятельно покинула город, остальные пытаются спрятаться в подвалах.
Командиры «РДК», «Сибирского батальона», а также легиона «Свобода России» выступили 20 марта с обращением к властям Белгородской области, в котором призвали срочно эвакуировать гражданское населения региона. Обращение было обнародовано на официальных ресурсах «Русских освободительных сил».
Вооруженная оппозиция призвала главу Белгородчины Вячеслава Гладкова «прекратить прикрываться» мирными гражданами, потребовав от него вывезти население из области, превратившейся после двух лет войны в прифронтовую зону.
«Наши удары по военным целям усиливаются, - говорится в обращении лидеров вооруженной российской оппозиции. - Гладков, подумай о своем народе! Ты будешь нести ответственность за новые жертвы, если полная эвакуация населения не произойдет уже в ближайшее время».