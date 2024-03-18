Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:47

Вот уже восемь дней в приграничных с Украиной селах Белгородской и Курской областей идет «гражданская» война. Против подразделений «Русского добровольческого корпуса», «Сибирского батальона» и «Свободы России», сформированных из российских граждан, применяются тяжелая артиллерия, танки и даже бомбардировщики ВВС. Министерство обороны России и Кремль по-прежнему не хотят признавать факт нападения на Белгород и Курск вооруженных сил оппозиции, настаивая, что речь идет о подразделениях Вооруженных сил Украины.

Поначалу в Москве вообще не признавали факт проникновения на территорию Белгородской и Курской областей, утверждая о безуспешных попытках диверсионных групп ВСУ нарушить границу. Однако позже вооруженная оппозиция стала выкладывать в соцсети видеокадры, подтверждающие, что ею взяты под контроль приграничные с Украиной села Белгорода и Курска. Добровольцам даже удалось взять в плен группу российских солдат. На этот раз в российском Министерстве обороны были вынуждены признать, что диверсионным группам удалось пересечь границу, но «они потерпели поражение и отступили». Впрочем, как бы то ни было, бои на территории России не прекращаются, а активность вооруженной оппозиции, базирующейся в Украине, нарастает. Ее рейды на российскую территорию проводятся, в основном, силами небольших диверсионно-разведывательных групп и носят скорее пропагандистский, нежели оперативно-тактический характер. Однако в ходе одного из таких рейдов оппозиция внезапно атаковала части пограничных войск ФСБ России, нанеся им серьезные потери и даже временно взяв под контроль некоторые населенные пункты.

И вот сейчас речь, по всей видимости, идет о значительно более серьезной операции, поскольку подразделения оппозиции пересекли российскую границу при поддержке танков и другой бронетехники. Создается впечатление, что добровольцы намерены взять под контроль определенные территории и закрепиться на них. Если верить данным российского Министерства обороны, речь идет о вооруженных формированиях, состоящих из нескольких тысяч солдат и десятков единиц боевой техники. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинская армия при попытках атаковать приграничные пункты Белгородской и Курской областей «лишилась за восемь суток более 3,5 тыс. бойцов, из которых 790 – это безвозвратные потери». По словам Шойгу, в ходе боев в приграничных районах российская армия «уничтожила 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8». При этом Шойгу отметил, что наиболее активные бои шли в районе села Козинка Белгородской области. «Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории», - подчеркнул министр обороны РФ. В то же время ряд военных аналитиков назвал «необоснованными» заявления МО России о том, что границу пересекли силы, состоящие из тысяч бойцов и десятков единиц боевой техники.

Суммируя статистику, озвученную Шойгу, напрашивается вывод, что границу РФ пересекли как минимум две-три бригады. Однако фактов, подтверждающих это, в независимых источниках нет. Министерство обороны Украины либо не комментирует происходящее в России, либо заявляет, что речь идет о войне между россиянами. В то же время Главное управление разведки Украины (ГУР) не скрывает, что поддерживает вооруженную российскую оппозицию. Согласно последним кадрам, опубликованным в телеграм-каналах, ВВС России сбросили на село Козинка Белгородской области, расположенное неподалеку от границы с Украиной, несколько бомб ФАБ-500. Юлиан Репке, военный обозреватель немецкой газеты Bild, поделился этими кадрами в своем телеграм-канале, написав, что Козинка уже стерта с лица земли и в селе не осталось ни одного целого дома. Как и в Украине, российские военные применяют в Белгороде тактику «выжженной земли», атакуя село, в котором проживало всего несколько сот человек, тяжелой артиллерией и бомбардировочной авиацией. Российские телеграм-каналы также подтверждают, что села Козинка больше не существует.

«Ни одного целого дома нет, по селу активно прилетает чугуний, - написал один из Z-каналов. - Скорее всего, такая же участь ждет и другие приграничные НП (населенные пункты - ред.). Так что пресловутая санитарная зона создается прямо на наших глазах и самым естественным образом. Живите теперь с этим». Но даже если подразделения вооруженной оппозиции вошли в Козинку, вряд ли они станут занимать там позиции и ждать начала российских бомбардировок. Похоже, они ведут маневренные боевые действия небольшими группами, используя тактику засад и внезапных атак. Российские телеграм-каналы сообщают, что диверсанты передвигаются группами, примерно по 10 человек, как правило, не закрепляются на конкретных позициях и часто меняют местоположение. Президент России Владимир Путин хоть и косвенно, но подтвердил факт присутствия вооруженных сил оппозиции на территории Курской и Белгородской областей. 17 марта, вскоре после окончания президентских выборов, Путин отправился в здание ФСБ и провел там совещание, рассказав, что именно происходит на приграничных с Украиной территориях. По словам президента, формирования ВСУ численностью более 2 500 человек пытались атаковать территорию России. Путин также добавил, что среди них есть «предатели».