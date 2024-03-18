Российский миллиардер инсценировал смерть?

Информацию о кончине так называемого «крабового короля» Кана сообщили представители ответчиков в Арбитражном суде Приморского края, где рассматривается иск Генпрокуратуры о взыскании почти 400 млрд рублей с Кана и другого бизнесмена, Дмитрия Дремлюги. Согласно этой информации, Кан скончался 14 февраля 2023 года. Защита настаивает на прекращении дела против «крабового короля» в связи с его кончиной.

При этом представитель еще одного ответчика - сестры Кана Марины Тен заявил, что в его распоряжении есть копия свидетельства о смерти бизнесмена.

30 января прокуратура запросила для Кана 19 лет колонии строгого режима по делу о заказном убийстве. По версии следствия, бизнесмен нанял киллера для устранения другого предпринимателя - Валерия Пхиденко. Кану также предъявлено обвинение в контрабанде, организации преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов. Обвиняемый покинул территорию РФ и объявлен в розыск.