Атака на Крым
Российские средства ПВО сбили три БПЛА над территорией Крыма, заявило Минобороны России.
Тем временем сообщается о перекрытии Крымского моста.
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Российские средства ПВО сбили три БПЛА над территорией Крыма, заявило Минобороны России.
Тем временем сообщается о перекрытии Крымского моста.
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