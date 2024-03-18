Доходы от замороженных российских активов никому не принадлежат, поэтому их можно использовать на военную помощь Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе.

Шольц считает, они должны быть направлены в первую очередь на приобретение оружия и боеприпасов для Украины.

Как сообщалось ранее, главы МИД Евросоюза поддержали использование замороженных активов России для Украины. Окончательное решение может быть принято во время саммита ЕС 21-22 марта.