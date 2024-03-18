Европейцы высылают российских дипломатов

Отмечается, что Министерство иностранных дел Словении объявило нежелательным лицом представителя российского посольства за осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом.

Ранее посол России в Молдове Олег Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата. Этот дипломат должен в ближайшее время покинуть территорию Молдовы.

До этого стало известно, что МИД Эстонии намерен выслать из страны российского дипломата.