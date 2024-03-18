Россия и хуситы заключили сделку

Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, пишет Bloomberg.

"Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", - говорится в сообщении агентства.

По информации источников, в обмен Москва и Пекин могут предоставить политическую поддержку хуситам, в частности, в Совбезе ООН.