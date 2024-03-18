Суд отказал матери Навального

Лабытнангский городской суд отказал в иске Людмиле Навальной к управлению ФСИН по ЯНАО и колонии в Харпе о ненадлежащем оказании медпомощи ее сыну Алексею Навальному.

«Суд в Лабытнанги отказал Людмиле Ивановне Навальной в административном иске к колонии и УФСИНу о ненадлежащем оказании медицинской помощи Алексею Навальному», — написал в своем телеграм-канале экс-директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Согласно решению суда, истцом по данному делу может быть только сам покойный Навальный.

«Алексей много раз подавал иски о неоказании медицинской помощи к колониям. В исках отказывали. Теперь его убили, в иске отказывают его родным с издевательскими формулировками», — добавил соратник политика.

Навальный скончался 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, куда он был этапирован в декабре 2023 года. ФСИН утверждает, что смерть политика наступила из-за внезапно оторвавшегося тромба.

Соратники оппозиционного политика называют смерть Навального убийством и считают, что за его смертью стоят российские власти. Власти больше недели отказывались передать тело Навального его матери Людмиле Навальной, требуя от нее не проводить публичные похороны. В итоге они прошли 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.