Россия продолжает убивать людей

Российские войска обстреляли Николаев. В результате одна мирная жительница погибла, еще три женщины и один мужчина получили ранения, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.

20 марта мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что после российского ракетного удара по городу спасатели вытащили из-под завалов тело пятого погибшего. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов писал, что под завалами могут оставаться до 10 человек.