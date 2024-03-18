Фарид Фархадзаде на переговорах в Мадриде: Кубок мира-2025 может пройти в Баку

Президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде встретился в Мадриде с президентом Всемирного триатлона Марисоль Касадо и генеральным секретарем Антонио Аримани.

В ходе встречи обсуждалось развитие триатлона в Азербайджане. Было достигнуто согласие о том, что международная организация проведет в этом году в нашей стране семинар для тренеров.

А главной темой обсуждения было проведение в Баку Кубка мира. Престижное соревнование планируется провести в столице Азербайджана в 2025 году.