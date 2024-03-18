Эстония направит Украине военную помощь

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев в четверг сообщил, что его страна направит Украине следующий пакет военной помощи на 20 млн евро, сообщили в Минобороны Эстонии.

Певкур в Киеве провел встречу с министром обороны Рустемом Умеровым.

В новый пакет войдут, в частности, артиллерийские боеприпасы, противотанковые пушки, взрывчатые вещества, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра.

"Мы составили этот пакет, сосредотачиваясь на том, чтобы обеспечить максимальную выгоду для Украины, и в то же время убедиться, что он не уменьшит готовность обороны Эстонии", – сказал Ханно Певкур.

Пакет помощи включает снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского союза по отправке в Украину миллиона снарядов. Вклад Эстонии частично профинансирует Дания. Точное количество боеприпасов не разглашается из соображений безопасности.

Певкур отметил, что с приближением лета Украине нужны прежде всего боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.