Эшель, находившаяся на дежурстве на заставе Нир-Оз, демонстрировала высокий уровень профессионализма и мужества, передавая информацию о прорыве террористов отряда «Нухба» из Газы в Израиль. Однако, несмотря на ее стойкость и решительность, выжить девушке не удалось.

«Она докладывала офицеру связи о том, что видела, с первой секунды — хладнокровно, находчиво, смело», - отмечает 12-й канал.

Как только Рони распознала прорыв заграждений, она передавала рапорт за рапортом: сначала о нескольких отдельных вооруженных террористах, потом о пересечении забора, затем о потоке террористов. Девушка понимала, что происходит у нее на глазах, в какой-то момент она объявила: «Полный турецкий всадник» (кодовое обозначение террористического прорыва).

Ее отец, Эяль Эшель, в своем заявлении подчеркнул, что по его данным и данным ЦАХАЛ, его дочь могла быть спасена, если бы кто-то из военных органов принял решение организовать спасательную операцию. Он выразил разочарование в том, что в течение шести часов после начала записи о событиях на границе никакие меры не были предприняты для спасения Рони и ее товарищей.

«Время довольно точное. Судя по тому, что нам сообщили в ЦАХАЛ, и что мы собрали сами, с 06:23 и до 12:00 можно было спасти этих девочек, если бы у кого-то в ЦАХАЛ было достаточно мозгов, чтобы понять, что этих девочек нужно погрузить в машину и вывезти с базы», - отметил отец Рони.