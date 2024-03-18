В Европе заявили, что «не будут умирать за Донбасс»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на территорию Украины. Боррель сказал, что Евросоюз «не пойдет умирать за Донбасс», и призвал «не пугать людей».

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», - сказал Боррель перед началом саммита в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Евросовета.

В конце февраля Макрон заявил, что допускает отправку военных на Украину. Позже он говорил, что власти Франции рассматривают возможность размещения контингента для обучения украинских солдат и разминирования территорий. 4 марта Макрон сообщил, что Франция пока не рассматривает возможность переброски своих войск, поскольку не намерена «вступать в логику эскалации».