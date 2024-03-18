Российские заключенные уходят на войну, колонии закрываются

В Красноярском крае в ближайшее время закроются два исправительно-трудовых учреждения, входящих в структуру ГУ ФСИН. Об этом сегодня на сессии регионального парламента сообщил уполномоченный по правам человека Марк Денисов.

Он выступал перед депутатами с отчетом о проделанной работе за 2023 год и отметил, что количество жалоб на работу пенитенциарных учреждений в регионе уменьшилось ровно на четверть по сравнению с 2022 годом. Правда, Денисов сразу признал, что связано это с тем, что самих заключенных стало меньше, и из-за этого даже приходится закрывать сами колонии.

«Разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России в целях оптимизации, экономии. Эти учреждения будут закрыты уже в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске», — отметил Денисов.

По данным ГУФСИН Красноярского края, в поселке Громадск Уярского района находится ИК-16, где содержатся мужчины, ранее уже отбывавшие наказание в виде лишения свободы. В селе Арейское Емельяновского района расположена ИК-7, там отбывают наказание мужчины, приговоренные к строгому режиму. Именно в ИК-7 несколько месяцев находился отбывающий наказание за госизмену бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафонов.

Марк Денисов уверен, что закрытие колоний — временное явление и потом их снова придется открывать:

«Война рано или поздно закончится. Все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит нарушений прав осужденных и мучительно, втридорога разворачивать новые пенитенциарные учреждения».