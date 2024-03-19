Российскому поэту дали 7 лет колонии за стихотворение

Российского поэта Александра Бывшева приговорили к 7 годам колонии по статьям «о публичных призывах к терроризму и фейках про армию».

Поводом к возбуждению дела стали два его поста в социальных сетях: один с видео разрушенной деревни Великая Дымерка в Киевской области, а второй - с четверостишием «По Украине бьют ракеты./ Кремль совесть и мораль отверг./ Честь офицерская, ну где ты?/ Где русский твой Штауффенберг?». Об этом сам Бывшев рассказал в письме активистке Анастасии Шевченко.

Клаус фон Штауффенберг - полковник вермахта, член германского Сопротивления, участник неудачного покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. Из-за его упоминания следствие сочло стихотворение призывом к терроризму, насильственному свержению власти и убийству Владимира Путина.

С 2014 года Александр Бывшев неоднократно преследовался по статье об экстремизме за свои стихотворения, выражавшие поддержку Украине и критику российской власти. Ранее он работал учителем немецкого языка, но в 2015 году суд запретил ему работать в школе. С февраля 2023 года содержался под стражей. Правозащитный Центр «Мемориал» признал Бывшева политзаключённым.