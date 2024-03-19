Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 19:32

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана обнаружили два подземных тоннеля на границе с Узбекистаном, общей протяженностью 480 метров. Вот все почему-то уперлись вниманием в подземные тоннели ХАМАС. Дескать, они там то, они там се. И игнорируют достижения «черных шахтеров» из соседнего Кыргызстана. Что вряд ли правильно… Подземные тоннели ХАМАС, конечно, впечатляют. Но – это годы работы, строительная техника, дорогущие стройматериалы, десятки и сотни миллионов долларов. А слабо как в Кыргызстане – практически вручную, в условиях конспирации, чтоб соседи не заметили и не доложили куда следует, да с минимумом финансирования – прокопать тоннель под государственной границей?

Известно, что длина одного из тоннелей — 130 метров, высота — 1,7 метра. Его прорыли на глубине 15 метров. Вход в тоннель замаскировали под пол. Дом, из которого был прорыт тоннель, находится всего в полусотне метров от узбекской границы. Силовики задержали владельца дома — 38-летнего гражданина Киргизии. Второй тоннель значительно более протяженный — 350 метров. Его высота 2,2 метра, там устроено освещение. В МВД Киргизии уточнили, что подземный ход был оборудован «всем необходимым для нелегального пересечения границы и незаконного перемещения товаров». Что означает электричество, оборудование для подачи кислорода и прочие устройства для комфортной деятельности контрабандистов. Сообщается, при попытке переправить в Узбекистан изъято 813 единиц. На обратном пути мужчина пытался провезти из Узбекистана в Кыргызстан 1,7 кг золотых слитков и ювелирных изделий. Общая же «добыча» ГКНБ составила 3813 различных мобильных телефонов, 50 планшетов, 97 ноутбуков и более 1000 аксессуаров, а также 1 кг 745 г золота и ювелирных украшений. Судя по всему, этот бизнес «черных шахтеров Кыргызстана», прокладка подобных тоннелей, приобретает все более масштабный характер. И хотя власти республики этого не афишируют – но, судя по сообщениям кыргызстанской прессы, развитие «шахтерского дела» приобретает массовый характер.