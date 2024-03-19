Между Узбекистаном и Кыргызстаном тайные тоннели… Почти как у ХАМАС наша корреспонденция
Сотрудники ГКНБ Кыргызстана обнаружили два подземных тоннеля на границе с Узбекистаном, общей протяженностью 480 метров.
Вот все почему-то уперлись вниманием в подземные тоннели ХАМАС. Дескать, они там то, они там се. И игнорируют достижения «черных шахтеров» из соседнего Кыргызстана. Что вряд ли правильно…
Подземные тоннели ХАМАС, конечно, впечатляют. Но – это годы работы, строительная техника, дорогущие стройматериалы, десятки и сотни миллионов долларов. А слабо как в Кыргызстане – практически вручную, в условиях конспирации, чтоб соседи не заметили и не доложили куда следует, да с минимумом финансирования – прокопать тоннель под государственной границей?
Известно, что длина одного из тоннелей — 130 метров, высота — 1,7 метра. Его прорыли на глубине 15 метров. Вход в тоннель замаскировали под пол. Дом, из которого был прорыт тоннель, находится всего в полусотне метров от узбекской границы. Силовики задержали владельца дома — 38-летнего гражданина Киргизии.
Второй тоннель значительно более протяженный — 350 метров. Его высота 2,2 метра, там устроено освещение. В МВД Киргизии уточнили, что подземный ход был оборудован «всем необходимым для нелегального пересечения границы и незаконного перемещения товаров». Что означает электричество, оборудование для подачи кислорода и прочие устройства для комфортной деятельности контрабандистов.
Сообщается, при попытке переправить в Узбекистан изъято 813 единиц. На обратном пути мужчина пытался провезти из Узбекистана в Кыргызстан 1,7 кг золотых слитков и ювелирных изделий. Общая же «добыча» ГКНБ составила 3813 различных мобильных телефонов, 50 планшетов, 97 ноутбуков и более 1000 аксессуаров, а также 1 кг 745 г золота и ювелирных украшений.
Судя по всему, этот бизнес «черных шахтеров Кыргызстана», прокладка подобных тоннелей, приобретает все более масштабный характер. И хотя власти республики этого не афишируют – но, судя по сообщениям кыргызстанской прессы, развитие «шахтерского дела» приобретает массовый характер.
Со всеми вытекающими и легко прогнозируемыми из этого последствиями: установления местным криминалом контроля за этим бизнесом, расширение масштабов и увеличения ассортимента перемещаемого по таким тоннелям грузов. Сначала сигареты, текстиль, прочий ширпотреб - а затем и что-то посерьезнее, вроде наркоты, оружия и торговли людьми.
Пока Бишкек борется с криминалом «на земле» - тот начинает уходить под землю. Вполне логично - и просто удивительно, как аналитики кыргызских спецслужб такой вариант не просчитали, имея к тому все исходные данные о строительстве тоннелей. Ведь летом 2022 года в Киргизии также нашли три подобных тоннеля.
Как и в этот раз, они вели в Узбекистан. Тогда задержаны были восемь членов организованной преступной группировки. Преступники переправляли в Киргизию более 1,6 миллионов долларов. Решением суда им были назначены сроки лишения свободы 6-8 лет. Можно тогда уже было понять, что процесс прокладки подобных тоннелей будет только расширяться – но правоохранители предпочли на этом успокоиться.
Как результат – сейчас за это им придется браться всерьез. И хотя у них существует большой соблазн это дело прикрыть, а то и вовсе «возглавить» - но этому мешает «большая политика», нетерпимость Ташкента к подобным действиям в отношении всяческих криминальных «вольностей» на собственной государственной границе. Осталось только понаблюдать, как ситуация с «черными шахтерами» будет развиваться в динамике – и во что она выльется в конечном итоге.